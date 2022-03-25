Batman’da kaza: 2 ölü 1 yaralı

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Batman Güneykent çevre yolu üzerinde bir otomobil karşı yönde gelen diğer otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2022 Cuma, 09:36

Edinilen bilgiye göre kaza, Batman Güneykent çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde bir otomobil  otomobil karşı yönde gelen diğer otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Vatandaşların 112 komuta merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada alev alan araçlardan biri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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