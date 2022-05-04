Bayramlaşmaya gittikleri akrabalarını evde ölü buldular
Diyarbakır’da yalnız yaşayan Kasım Dizman (45), bayramlaşmak için evine giden yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Olay, dün akşam Bağlar ilçesinde meydana geldi. Akrabaları, yalnız yaşayan Kasım Dizman ile bayramlaşmak için evine gitti. Yakınları, kapının açılmaması ve telefona cevap vermemesi üzerine çilingirle Dizman'ın evine girdi. Dizman'ı yerde hareketsiz yatarken gören yakınları, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbarla gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Dizman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dizman'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Video Haberler
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
- Günlerdir kayıptı, kayanın dibinde bulundu
- Şehir merkezinde ayı paniği!
- Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu düet yaptı
- İstanbul'da apartman bahçesinden elektrikli bisiklet çal
- 'Adaylık' sorusuna yanıt
- Bayramlaşmaya gittikleri akrabalarını evde ölü buldular
- Polise kaza yaptırdı
- Nagehan Alçı'ya 'Che' tepkisi
- Uzmanı uyardı: Zehirli mantarı ayırt etmek zor!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li milletvekillerine beklenmedik tepki
- Sarıgül'den 'af' çağrısı: 'Türkiyem kucak açmalı'
- '5 yılda deli edeceğim, deli!'
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- AKP-MHP oyları eridi!
- Meteoroloji'den yeni sağanak yağış uyarısı
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu