BBC sunucusunun Ermenistan Başbakanı'na verdiği yanıt canlı yayına damga vurdu
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC’de katıldığı programda ‘Artsakh ismi binlerce yıllıktır’ ifadelerini kullandı. BBC sunucusu Paşinyan’ı sert sözlerle eleştirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC’de programa katıldı. Dağlık Karabağ’daki çatışmaların konuşulduğu programda Ermenistan Başbakanı Paşinyan, “Artsakh ismi binlerce yıllıktır” deyince, BBC sunucusu Sackur araya girdi.
Gazeteci Sackur, “Sayın Başbakan, sizin binlerce yıllık tarihinizi inceleyemeyiz” diyerek Paşinyan’a bugüne ait gerçeklere değinilmesi gerektiğini söyledi. Sackur Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tasarısını hatırlatarak, “Açıkça ‘Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarından Ermeni güçlerin acilen tamamen ve koşulsuz çekilmesini talep ediyor” dedi.
Sackur, bu tasarıya göre Ermenistan’ın bölgedeki güçlerinin ‘işgalci güç’ olduğunu ifade etti. Sackur, Ermenistan’ın buna rağmen orada hak iddia ettiğini söyleyerek, “Siz kesinlikle bir barış elçisi değilsiniz” ifadelerini kullandı.
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