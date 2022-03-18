Bebeğine çamaşır suyu içirdi!

Abone Ol google-news

Diyarbakır'da pes dedirten bir olay yaşandı. 21 yaşındaki N.E., 1 yaşındaki kızına şırıngayla çamaşır suyu içirdi. Bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 16:00

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, annesi N.E.'nin şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı. Kız bebeğin hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan anne, birlikte yaşadığı kişiye kızdığı için çocuğuna çamaşır suyu içirdiğini söyledi.

Bismil Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler