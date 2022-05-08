Belgrad Ormanı'na akın ettiler

Abone Ol google-news

İstanbul'da havanın güneşli olmasını fırsat bilen yurttaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı girişinde metrelerce araç kuyruğu oluştu.

DHA
08 Mayıs 2022 Pazar, 14:53

Anneler Günü'nün kutlandığı bugün güzel havayı da fırsat bilen İstanbullular, Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'na akın etti.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler