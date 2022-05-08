Belgrad Ormanı'na akın ettiler
İstanbul'da havanın güneşli olmasını fırsat bilen yurttaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı girişinde metrelerce araç kuyruğu oluştu.
Anneler Günü'nün kutlandığı bugün güzel havayı da fırsat bilen İstanbullular, Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'na akın etti.
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