Benzinlikte havai fişek atan şehir magandaları kamerada

08 Ağustos 2021 Pazar, 11:53

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitler Mahallesi'nde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Benzinliğe gelen bir grup şahıs, etraftaki yurttaşklara ve yaşanılabilecek tehlikelere aldırmaksızın benzinlikte havai fişek patlattı. Şehir magandalarının yürekleri ağıza getiren eğlencesi çevredeki yurttaşlara büyük korku yaşatırken şahıslar ise bir süre sonra olaysız bir şekilde benzinlikten ayrıldı. Benzin istasyonu içerisindeki o umursamaz eğlence anları ise bir yurttaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.