Benzinlikte havai fişek atan şehir magandaları kamerada

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Esenyurt’ta şehir magandalarının havai fişekli eğlencesi yürekleri ağıza getirdi. Bir benzin istasyonunda eğlenmeye çalışan şahıslar yaşanabilecek tehlikeye aldırmadan istasyonun içinde havai fişek patlattı. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2021 Pazar, 11:53

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitler Mahallesi'nde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Benzinliğe gelen bir grup şahıs, etraftaki yurttaşklara ve yaşanılabilecek tehlikelere aldırmaksızın benzinlikte havai fişek patlattı. Şehir magandalarının yürekleri ağıza getiren eğlencesi çevredeki yurttaşlara büyük korku yaşatırken şahıslar ise bir süre sonra olaysız bir şekilde benzinlikten ayrıldı. Benzin istasyonu içerisindeki o umursamaz eğlence anları ise bir yurttaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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