Berat Albayrak'tan dövizdeki dalgalanmayla ilginç açıklama: Dolarla bir işiniz var mı?

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 22:18

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk’te Ahmet Hakan'ın 'Tarafsız Bölge' programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Hakan'ın "Kur yükselince telaşlanıyorum, endişelenmeli miyiz?" sorusu üzerine Berat Albayrak gülerek şu yanıtı verdi:

"Öncelikle onu sorayım. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla işiniz var mı?'' diye cevap verdi.

'KUR ÇIKIP İNİYOR'

Albayrak, "Biz bir hayal dünyasında yaşamıyoruz. Kur çıkıp iniyor, küresel etkilerden kaynaklı Türkiye de etkileniyor tabii eskisine nazaran daha az etkileniyor. Bahane değil, çözüm üretme sorumluluğumuz var. Türkiye'de birileri tarafından gereksiz negatife yönelik ciddi bir operasyon var. Biz sorumluluk makamındayız. Biz şu an itibariyle bahane değil çözüm üretme noktasında sorumluluk taşıyoruz. Pandemi sürecinin normalleşme aşamasına başlamadık" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN KURUN SEVİYESİ DEĞİL'

Albayrak, "Türkiye yabancı yatırımı çekecek, yatırımlara yönelecek. Burada faiz önemli bir husus. Reel yatırımcı açısından pandemi ve sürecinin normalleşmesine başlamadık. Türkiye atacağı adımlarla pozitif ayrışacağı için yabancı yatırımcıyı çekiyor. Türkiye faizde ve kurda daha az bağımlı olduğu güçlü bir sürece girecek. Önemli olan kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmadığı. Türkiye'de kur ilk defa rekabetçi ve Türkiye ekonomideki dalgalanmaları yönetebiliyor" dedi.