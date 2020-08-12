Berat Albayrak'tan dövizdeki dalgalanmayla ilginç açıklama: Dolarla bir işiniz var mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, Ahmet Hakan'ın dolar yükselince endişelenmeli miyiz? sorusuna, ''Dolarla bir işiniz var mı?'' diye cevap verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk’te Ahmet Hakan'ın 'Tarafsız Bölge' programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ahmet Hakan'ın "Kur yükselince telaşlanıyorum, endişelenmeli miyiz?" sorusu üzerine Berat Albayrak gülerek şu yanıtı verdi:
"Öncelikle onu sorayım. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla işiniz var mı?'' diye cevap verdi.
'KUR ÇIKIP İNİYOR'
Albayrak, "Biz bir hayal dünyasında yaşamıyoruz. Kur çıkıp iniyor, küresel etkilerden kaynaklı Türkiye de etkileniyor tabii eskisine nazaran daha az etkileniyor. Bahane değil, çözüm üretme sorumluluğumuz var. Türkiye'de birileri tarafından gereksiz negatife yönelik ciddi bir operasyon var. Biz sorumluluk makamındayız. Biz şu an itibariyle bahane değil çözüm üretme noktasında sorumluluk taşıyoruz. Pandemi sürecinin normalleşme aşamasına başlamadık" dedi.
'ÖNEMLİ OLAN KURUN SEVİYESİ DEĞİL'
Albayrak, "Türkiye yabancı yatırımı çekecek, yatırımlara yönelecek. Burada faiz önemli bir husus. Reel yatırımcı açısından pandemi ve sürecinin normalleşmesine başlamadık. Türkiye atacağı adımlarla pozitif ayrışacağı için yabancı yatırımcıyı çekiyor. Türkiye faizde ve kurda daha az bağımlı olduğu güçlü bir sürece girecek. Önemli olan kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmadığı. Türkiye'de kur ilk defa rekabetçi ve Türkiye ekonomideki dalgalanmaları yönetebiliyor" dedi.
Video Haberler
- Albayrak'tan dövizdeki dalgalanmayla ilginç açıklama
- Ankara'da çok sayıda kadın gözaltına alındı
- Galata restorasyonunu yapan firma sahibi AKP'li çıktı
- Cemil Bayık öldü mü? sorusuna böyle cevap verdi
- Kıskançlık kavgası kanlı bitti
- Aydos Ormanı'nda yangın
- 'Alevkıran' isimli tay, bakıcısını böyle tepti
- Sosyal medyanın gündemine oturan evlilik teklifi!
- Kadıköy Belediyesi'nden bir ilk... 'Gıda otomatı'
- Önüne geleni yumrukladı, az kalsın linç ediliyordu