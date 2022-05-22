Bergama'da orman yangını

22 Mayıs 2022 Pazar, 16:53

İzmir'in Karaburun ilçesindeki Gerence Körfezi'ne bakan yamaçlarda, saat 15:30 sıralarında yangın çıktı. Makilik alandan yükselen alevlere 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor.