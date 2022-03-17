Bergen filminin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, parti heyetiyle birlikte Bergen filmini yurttaşlar ile beraber izledi. Kılıçdaroğlu, film çıkışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölümüyle Türkiye'de kadına karşı şiddetin sembol isimlerinden olan ünlü sanatçı Bergen’in hayatını anlatan sinema filmini izledi.
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