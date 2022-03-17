Bergen filminin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, parti heyetiyle birlikte Bergen filmini yurttaşlar ile beraber izledi. Kılıçdaroğlu, film çıkışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 09:55

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölümüyle Türkiye'de kadına karşı şiddetin sembol isimlerinden olan ünlü sanatçı Bergen’in hayatını anlatan sinema filmini izledi.


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