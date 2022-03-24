Beşiktaş'ta kaza yapan sürücü önce ağladı sonra kavga etti
Beşiktaş'ta hafif ticari araca çarpan lüks otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Otomobilinin yanması nedeniyle sinir krizi geçirip ağlayan Cihan Gül, bir de diğer araçtakilerle kavga edince güçlükle sakinleştirildi.
Olay, 04.30 sıralarında Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cihan Gül'ün kullandığı 34 DHL 455 plakalı lüks otomobil, Ortaköy'den Beşiktaş istikametine gittiği sırada Çırağan Sarayı önünde Berk Menteş'in kullandığı 34 EZR 566 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da kontrolden çıkarak duvara ve kaldırıma çarptı. Kazadan sonra Cihan Gül'ün kullandığı otomobil alev alarak yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kazada ölen ya da yaralanan kimse olmazken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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