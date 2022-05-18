Beyaz eşya fiyatlarının yükselmesiyle yurttaşlar ikinci el ürüne yöneldi

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Beyaz eşyada fiyatların yükselmesiyle satışlar azaldı. Evlenecek çiftler daha çok ikinci el beyaz eşyalara talep gösteriyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:33

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla çiftler hazırlıklarına başladı. Beyaz eşya fiyatlarını yüksek bulan çiftler, ikinci el ürünlere yöneldi. Esnaf fiyatlarının yüksek olmasından dolayı talebin azaldığını söyledi.

Evlenecek çiftlerin temiz kullanılmış ikinci el beyaz eşyalara ilgi gösterdiğini belirten esnaflar, önümüzdeki dönemde hareketliliğin artabileceğini söyledi. Evlenecek çiftlerin en düşük 20-25 bin liradan beyaz eşya alışverişi yapabildiği belirtildi.

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