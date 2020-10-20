Abone Ol google-news

Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti

Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Beyaz TV'de katıldığı Derin Futbol programında küfür etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2020 Salı, 09:37

Beyaz TV'de ekranlara gelen Derin Futbol'da skandal bir olay yaşandı.

Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, canlı yayında küfür etti.

Programın sunucusu Onur Yıldız'ın konuştuğu anlarda, Durmaz'ın "Doğduğu günün ..... ..... ben gidiyorum" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. 

En Çok Okunan Haberler

Video Haberler