Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Beyaz TV'de katıldığı Derin Futbol programında küfür etti.
Beyaz TV'de ekranlara gelen Derin Futbol'da skandal bir olay yaşandı.
Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, canlı yayında küfür etti.
Programın sunucusu Onur Yıldız'ın konuştuğu anlarda, Durmaz'ın "Doğduğu günün ..... ..... ben gidiyorum" ifadelerini kullandığı duyuldu.
Görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
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