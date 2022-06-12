Beylikdüzü'nde hurdacıda yangın

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Beylikdüzü'nde Dere vadisindeki hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin adresi bulamaması sebebiyle paniğe neden oldu.

İHA
12 Haziran 2022 Pazar, 11:45

Beylikdüzün'deki okullar bölgesinin olduğu alanın arkasındaki vadide sabah 09:30 sıralarında hurda deposu için yangın ihbarı yapıldı.

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