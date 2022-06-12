Beylikdüzü'nde hurdacıda yangın

12 Haziran 2022 Pazar, 11:13

Beylikdüzün'deki okullar bölgesinin olduğu alanın arkasındaki vadide sabah 09:30 sıralarında hurda deposu için yangın ihbarı yapıldı.

Hurdalığın idari bölümü olarak kullanılan konteynerde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri adresi ve resmi yol bulunamaması sebebiyle müdahalede gecikti.

Bölgedeki hurda ve geri dönüşüm depolarında çalışanların itfaiyeye konum atması üzerine yangın noktasına 25 dakika sonra ulaşıldı. Alevlere müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Polisler olayla alakalı inceleme başlattı.