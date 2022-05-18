Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar etkili oldu, 10 katlı apartmanın 2 balkonu çöktü

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Beylikdüzü'nde, şiddetli rüzgar nedeni ile 10 katlı apartmanın 7 ve 8'inci katlardaki balkonu çöktü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:17

Olay, saat 15.40 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı.

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Rüzgar Balkon

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