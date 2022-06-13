Beylikdüzü'nde silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
İstanbul Beylikdüzü'nde boşanma aşamasında çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kavga sonrasında tarafların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 20.00 sıralarında, Yakuplu Mahallesi Kervan Saray Caddesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında dükkanda silahlı kavga çıktı. Olay sonrasında Ş.A.(48), M.C. (50) ve S.C. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Video Haberler
- 6 kadına acı veda: Yakınlarından son görev...
- İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
- Taksiyi, tartıştığı kişilerin üstüne sürdü: 20 yaralı
- 4 ilde ‘sanal eskort’ dolandırıcılığı operasyonu
- Kayıp iki gencin telefonları parçalanmış halde bulundu
- Hırsızdan pişkin savunma: 'Çay içmeye geldim' dedi
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- Silivri'de balık ölümlerine inceleme
- Uzman Çavuş YILDIRIM'ın cenazesi Sivas'a getirildi
- Şehit sözleşmeli er ÖZER, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü televizyoncu kangren oldu
- AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'
- Son iki ayda 4 öğrenci intihar etti
- Ünnü AKP'den istifa etti
- BM'den üç ülkede 'gıda krizi' alarmı
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Toprak suya doydu: Dikkatli olun!
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- Bir çıplak vatandaş daha… Bu kez adres farklı