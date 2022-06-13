Beylikdüzü'nde silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 11:20

Olay, saat 20.00 sıralarında, Yakuplu Mahallesi Kervan Saray Caddesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında dükkanda silahlı kavga çıktı. Olay sonrasında Ş.A.(48), M.C. (50) ve S.C. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Haberin devamı

