Beylikdüzü'nde silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

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İstanbul Beylikdüzü'nde boşanma aşamasında çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kavga sonrasında tarafların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 11:20

Olay, saat 20.00 sıralarında, Yakuplu Mahallesi Kervan Saray Caddesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında dükkanda silahlı kavga çıktı. Olay sonrasında Ş.A.(48), M.C. (50) ve S.C. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

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İstanbul beylikdüzü silahlı kavga

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