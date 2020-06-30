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Beyoğlu'nda korkutan anlar! Yollar trafiğe kapatıldı

Beyoğlu'nda Halıcıoğlu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle İmrahor Caddesi iki yönde trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2020 Salı, 12:12


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