Beyoğlu'nda yanan otobüsün sürücüsü: 40-45 yolcu vardı, tahliye ettim

14 Nisan 2022 Perşembe, 14:52

Olay, Refik saydam Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Aras'ın kullandığı çift katlı Taksim- Beylikdüzü otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsteki 40 yolcuyu tahliye etti. Yolcuların inmesinin ardından motor bölümünde başlayan yangın, otobüsün arka bölümüne yayıldı. Yurttaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Otobüs şoförü Fırat Aras olayı şöyle anlattı: "Kırmızı ışıkta beklerken sol taraftan alev aldığını gördüm. Hemen sağa çektim. Otobüsün içinde 40-45 yolcu vardı. Onları tahliye ettim. İndirdim. Daha sonra da yangına müdahale ettim. Söndüremeyince itfaiyeye haber verdim. Otobüste bir telaş olmadı. İçeriye alev ulaşmadan herkesi tahliye ettim. Yolculara da hiç panik yapmadan aşağıya inin dedim. Ama yangın niye çıktı anlamadım. Hararet olsa ekranda görünürdü. Yağdan, sıcaktan, teknik bir şeyden çıkmış olabilir".