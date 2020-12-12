Bilal Göregen ile Ekrem İmamoğlu arasındaki 'çalma' diyaloğu kahkaha dolu anların yaşanmasına neden oldu
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının ardından tüm dünyada tanınan Bilal Göregen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği sohbette kahkaha dolu anlar yaşandı.
YouTube’a yüklediği darbuka ile çalıp Otomania’nın levan Polkka şarkısını mırıldandığı videonun viral olmasıyla sosyal medyada adından söz ettiren Bilal Göregen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.
Kahkaha dolu anların yaşandığı görüşmede "ben hatta darbuka da getirdim" diyen Göregen'e Ekrem İmamoğlu, "Gördüm valla ama herhalde ben çalmayacağım onu" dedi.
Daha sonra "Başkanım çalmayı biliyor musunuz?" diyen Göregen'e İmamoğlu esprili bir şekilde şu yanıtı verdi:
"Yok yok hiç bilmiyorum. Çalmanın hiç bir türlüsünü bilmiyorum ben"
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