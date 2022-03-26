Bilecik'te annesi tarafından bıçaklanan 10 yaşındaki çocuk yaralandı
Bilecik'te 10 yaşındaki oğlunu bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Bilecik'in Hürriyet Mahallesi Güner Caddesi'nde bulunan 10 katlı binanın 3. katında oturan ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen G.A, oğlu D.S'yi bıçakladı.
Evden gelen sesler üzerine çevredekiler ihbarda bulundu, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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