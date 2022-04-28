Bilim Kurulu üyesi İlhan: '1000 vaka hedefini yaz döneminde yakalayabiliriz'

28 Nisan 2022 Perşembe, 12:07

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sağlık kuruluşları ve toplu taşıma araçları dışında kapalı alanlarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırıldığını hatırlatarak, "Buna rağmen maske takmak isteyen vatandaşlarımız olabilir, kronik hastalığı olanlar, 65 yas üstü vatandaşlar kendilerini korumak amacıyla elbette maske takmaya devam edebilirler. Özellikle 65 yaş üzerinde olan vatandaşların, kronik hastalığı olanların aşılanmalarına dikkat etmeleri ve risk altında olan vatandaşlarımız varsa bunların da kendilerini korumaya devam etmeleri gerekiyor. Ama bu bundan sonra hiç kimsenin hiçbir yerde maske takmayacağı anlamına da elbette gelmiyor. Örneğin çok kalabalık bir pazar yerine gitmiş olsa insanlar, çok kalabalık bir ortamda bekliyor olsa yine onların da kendilerini korumak için maske takmaları elbette doğru bir yaklaşım olabilir. Önemli olan kapalı ya da açık bir alanda maske takmak zorunda değil insanlar. İnsanların maske takanlara saygı göstermesi, maske takanların da maske takmayanlara saygı göstermesi gerekiyor. Artık böyle bir strateji benimsenmiş durumda" diye konuştu.