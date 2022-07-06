Binali Yıldırım sahneye çıkıp türkü söylemişti: Şimdi de buğday hasadı yaptı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:01

Erzincan’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konser öncesi sahneye çıkan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Erzincan’a girdim ne güzel bağlar" ile “Uzun ince bir yoldayım” türkülerini seslendirmişti. Yıldırım bu kez de Tokat’ın Niksar ilçesinde hasadı devam eden buğday tarlalarına giderek biçerdöverle tarla sürdü.

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