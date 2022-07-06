Binali Yıldırım sahneye çıkıp türkü söylemişti: Şimdi de buğday hasadı yaptı

Abone Ol google-news

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tokat’ın Niksar ilçesinde hasadı devam eden buğday tarlalarına giderek biçerdöverle tarla sürdü.

İHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:01

Erzincan’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konser öncesi sahneye çıkan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Erzincan’a girdim ne güzel bağlar" ile “Uzun ince bir yoldayım” türkülerini seslendirmişti. Yıldırım bu kez de Tokat’ın Niksar ilçesinde hasadı devam eden buğday tarlalarına giderek biçerdöverle tarla sürdü.

Haberin devamı

Binali Yıldırım tokat buğday

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler