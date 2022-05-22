Binlerce gencin katıldığı festivalde yan bakma kavgası

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Karabük’te düzenlenen gençlik festivalinde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavgaya polis ekipleri müdahale ederken, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

İHA
22 Mayıs 2022 Pazar, 11:13

Yenişehir çamlık sahasında organize edilen ve binlerce gencin katıldığı gençlik festivalinde yan bakma ve taciz iddiası üzerine kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri güçlükle önlerken, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara karakolda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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