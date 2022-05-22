Binlerce gencin katıldığı festivalde yan bakma kavgası
Karabük’te düzenlenen gençlik festivalinde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavgaya polis ekipleri müdahale ederken, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.
Yenişehir çamlık sahasında organize edilen ve binlerce gencin katıldığı gençlik festivalinde yan bakma ve taciz iddiası üzerine kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri güçlükle önlerken, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara karakolda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
GENÇLERDEN TEPKİ
Festival kapsamında etkinlikler kaldığı
yerden devam ederken, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi yanında bulunan Karabükspor
idman sahası olarak kullanılan alanda verilen konserde ses desibelinin yüksek
olması ise mahalle sakinlerini ve hastaları çileden çıkardı. Artan şikayetler
üzerine etkinlik sonlandırırken, konsere gelen gençler organizasyonu yapanlara
tepki gösterdi.
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