Bir aile kazada yok olmuştu... Son yolculuklarına uğurlandılar
İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir-Manisa il sınırında meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, Sakarya’da son yolculuklarına uğurlandı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Kazım Akkuş ise olayın şokunu atlatamadığını belirterek, “Allah mekanlarını cennet etsin başka söyleyecek bir şeyim yok” dedi.
Balıkesir-Manisa sınırında meydana gelen kazada Bedri Kebiç yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı araç ile Salih A.’nın kullandığı 34 POL 36 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.
Video Haberler
- Öldürülen Nero'nun sahibi hakim karşısında
- Kazada can vermişlerdi: Kebiç ailesi toprağa verildi
- Çengelköy’de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti
- Mansur Yavaş’tan Akşener’e bayram öncesi ziyaret
- İstanbul'da maymun şaşkınlığı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Sivas’ta hafif ticari araç takla attı
- Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 kişi gözaltında
- Çanakkale'de orman yangını
- Ünlü isimler Emniyet'e çağırıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- AKP artık birinci parti değil
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi