Bir aile kazada yok olmuştu... Son yolculuklarına uğurlandılar

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İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir-Manisa il sınırında meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, Sakarya’da son yolculuklarına uğurlandı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Kazım Akkuş ise olayın şokunu atlatamadığını belirterek, “Allah mekanlarını cennet etsin başka söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

İHA
05 Temmuz 2022 Salı, 15:23

Balıkesir-Manisa sınırında meydana gelen kazada Bedri Kebiç yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı araç ile Salih A.’nın kullandığı 34 POL 36 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

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