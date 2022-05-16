Bir anket de iktidara yakın araştırma şirketinden geldi: Dikkat çeken MHP ayrıntısı
TV100'de yayınlanan 'Şimdi Konuşalım' programına konuk olan iktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yaptıkları son ankete ilişkin verileri paylaştı. Ankette MHP'nin oy oranı dikkat çekti.
Anket şirketlerinin yaptığı çalışmalara göre geçtiğimiz dönemde yüzde 10 olan seçim barajının altında seyreden MHP, barajın yüzde 7'ye düşürülmesinin ardından yine baraja yakın oy oranlarıyla dikkat çekiyordu.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bir-ankette-iktidara-yakin-arastirma-sirketinden-geldi-dikkat-ceken-mhp-detayi-1936371
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