Bir anket de iktidara yakın araştırma şirketinden geldi: Dikkat çeken MHP ayrıntısı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:34

Anket şirketlerinin yaptığı çalışmalara göre geçtiğimiz dönemde yüzde 10 olan seçim barajının altında seyreden MHP, barajın yüzde 7'ye düşürülmesinin ardından yine baraja yakın oy oranlarıyla dikkat çekiyordu.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bir-ankette-iktidara-yakin-arastirma-sirketinden-geldi-dikkat-ceken-mhp-detayi-1936371