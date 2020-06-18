Bir grup erkek tarafından darp edilen kadını zor kurtardılar

18 Haziran 2020 Perşembe, 23:20

Videoyu çeken kişi ve yanındakinin de saldırganlar tarafından darp eidldiği görüntüleri gazeteci Yeliz Koray, kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabından olaya ilişkin bilgiler öne süren Koray, şiddete uğrayan kadının adının Kiraz Y. olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tokat’ta evine giderken Soner Ö. isimli şahıs durdurup arabaya binmesini söylüyor. Kadın emniyet müdürlüğüne giderek plakasını aldığı aracın sürücüsünden şikayetçi oluyor. Sanık Soner Ö. tebligatı alınca şikayetçi Kiraz Y’nin mahallesine giderek kadının evini öğreniyor. İddiaya göre kalabalık grup halinde Kiraz Y. ve 2 oğlu darp ediliyor. Kiraz Y’nin burnu kırılıyor. İddiaya göre sanık hala kadının evine gelip rahatsız ediyormuş. Kocası şehir dışında çalışan ve maddi durumu olmayan kadının avukat tutacak parası da can güvenliği de yokmuş."

Şiddete uğrayan kadına yardım edilmesi için seslenen Koray, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ve Tokat Valiliği'ni etiketleyerek, "Burası dağ başı değil, kirazı yalnız bırakmayın" dedi.