Bir skandal daha TikTok'tan paylaşıldı: "Çürük elmalar meyve suyu üretiminde kullanılacak"
Bir kullanıcının TikTok uygulaması üzerinden paylaştığı videoda tonlarca meyvenin, meyve suyu üretiminde kullanılacağı ifade edildi. Bakanlık, videonun ardından harekete geçtiğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır. Gıda ile ilgili her türlü şikayeti Alo 174 Gıda Hattı ya da 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp İhbar Hattı'na yönlendirebilirsiniz."
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