Bitlis'te 4 göçmen kaçakçısına tutuklama
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen, 'organizatör' tabir edilen 8 şüpheliye yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü, tutuklanırken, 1'i adli de kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 8 organizatöre yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Video Haberler
- İstanbul Çekmeköy'de iki ayrı kaza kamera'da
- Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı
- Akaryakıt fiyatları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi!
- Uzman çavuş, araçta öldürülmüş bulundu
- Kolları ve bacakları olmayan 'Nakşin' protez istiyor
- Yabancı uyruklu sahte polisler 13 turisti gasbetti
- Uzmanından korkutan kuraklık uyarısı
- Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon TL ceza
- 4 göçmen kaçakçısına tutuklama
- Önce bıçakladı, sonra başında sela okudu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'
- Kaftancıoğlu'ndan 'sürtük' yanıtı
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- İfadeleri ortaya çıktı
- AKP son 15 yılın en düşük seviyesinde!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
- 'Ağzına yüreğine sağlık Cumhurbaşkanım...'
- 'Kasırgaya hazırlanın'
- 'Sürtük' sansürü
- Eski AKP'li bakandan 'sürtük' eleştirisi