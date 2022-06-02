Bitlis'te 4 göçmen kaçakçısına tutuklama

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen, 'organizatör' tabir edilen 8 şüpheliye yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü, tutuklanırken, 1'i adli de kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
02 Haziran 2022 Perşembe, 09:33
Bitlis'te 4 göçmen kaçakçısına tutuklama
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Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 8 organizatöre yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. 


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