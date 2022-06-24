Bitlis'te ambulans, traktöre çarptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı

24 Haziran 2022 Cuma, 11:02

Kaza, gece Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla-Bulanık yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Muş'un Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Abdulbari Çiftçi yönetimindeki ambulans, Metin Yılbaşı'nın kullandığı saman yüklü traktöre arkadan çarptı.

Kazada, ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ile traktördeki 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Ekipler, ambulansta ve traktörde sıkışan yaralıları çıkarıp, başka ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





