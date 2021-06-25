Bitlis’te dev yılanların dansı görüntülendi
Bitlis’te bir arıcı tarafından yaklaşık 3 metrelik iki siyah yılanın dansı cep telefonu ile görüntülendi.
Bitlis-Mutki karayolu üzerinde bulunan arılarının bakımını yapan arıcı, iki yılanın dansını gördü. Hemen cep telefonu ile yılanların dansını kameraya alan arıcı, yaklaşık dört dakika kadar videolarını çekmeyi başardı.
Birbirlerine sarılı haldeki yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
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