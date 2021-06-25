Bitlis’te dev yılanların dansı görüntülendi

25 Haziran 2021 Cuma, 10:04

Bitlis-Mutki karayolu üzerinde bulunan arılarının bakımını yapan arıcı, iki yılanın dansını gördü. Hemen cep telefonu ile yılanların dansını kameraya alan arıcı, yaklaşık dört dakika kadar videolarını çekmeyi başardı.

Birbirlerine sarılı haldeki yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.