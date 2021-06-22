Türkiye’de 80 çift kalan şah kartalının yılan avı görüntülendi
Türkiye’deki popülasyonu 50-80 çift olduğu tahmin edilen ve Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen ‘şah kartalı' yılan avlamaya çalışırken görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan, popülasyonu 50-80 çift olduğu tahmin edilen Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen şah kartalı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Şah Kartal Tür Eylem Planı” hazırlanmış ve plan kapsamında her yıl izleme çalışmaları yapılmaya başlamıştı. Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat'ta faaliyet yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri Çorum'da şah kartalını görüntüledi.
Türkiye'de nesli tehlike altında bulunan kuşlardan şah kartalı, Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Haziran’da yapılan izleme çalışmaları esnasında yuvada bulunan 2 yavrusu için avlanırken görüntülendi.
Şah kartalın yılan ile mücadelesi ve bu mücadeleden yılanın galip çıkması anbean kayıt altına alındı.
Video Haberler
- Şah kartalının yılan avı görüntülendi
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada