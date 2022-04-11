Bitlis'te minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu 4 kişi öldü ve 25 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2022 Pazartesi, 12:57

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Uğur Tanşuli yönetimindeki 46 D 6769 plakalı minibüs, ilçenin Bahçedere köyü yakınında yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında bulunduğu 25 kişi yaralandı.

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