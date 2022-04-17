Bodrum'da orman ve makilik yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi mevkiinde saat 05.00 sıralarında orman ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye başladı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve gönüllü sivil toplum kuruluşu ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerince yangın bölgesinin girişi araç trafiğine kapatıldı. Rüzgarın da etkisiyle yangın Dereköy mevkiine kadar ilerledi. Bölgede yer yer bölgesel hafif yağmur etkili olurken, arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle, ekiplerin yangına mudahalesi güçlükle sürüyor.
Video Haberler
- 'Fotoğraf parası' için ortalığı birbirine kattılar
- Şarampole yuvarlanan araçtaki 1'i bebek 6 kişi yaralandı
- Antalya'ya nisan ayı bitmeden 300 bin kişi geldi
- Hakkari'de sürü halindeki yılanlar görüntülendi
- Bodrum'da orman ve makilik yangını
- Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
- Kamara Deresi, 'kırmızı' alarm veriyor
- Hafif ticari aracın denize uçma anı kamerada
- İnce'den dikkat çeken 'ittifak' açıklaması
- Sahurda davul yerine mehteren takımı uyandırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Zelenski'den müzakere açıklaması
- 'Devletin içine çöreklenen kişileri çıkarmamız lazım'
- Uzmanı uyardı: 'Çok ciddi artış bekliyoruz'
- Şarampole yuvarlanan araçtaki 1'i bebek 6 kişi yaralandı
- Otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i bebek 6 yaralı
- Kuzey Kore'den gerilimi artıracak adım
- İndirimli öğrenci kartında KDK'den yaş kararı
- 'Fotoğraf parası' için ortalığı birbirine kattılar
- Netflix'teki Japon televizyon programı tartışma yarattı
- Kiev'de yeniden patlama sesleri