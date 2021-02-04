Boğaziçi eylemcilerinden Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

04 Şubat 2021 Perşembe, 12:00

Boğaziçi Üniversitesi'nde kurum dışından olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla birlikte başlayan protesto eylemleri devam ediyor.

Son olarak, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 30 öğrencinin tamamı da gece yarısı serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılan öğrenciler arasında olan Şeyma Altundal, karardan sonra bir açıklama yaparak, mutluluğunu dile getirdi.

"AYNI GEMİDE DEĞİLİZ"

"Haklarımızı bildiğimiz ve dile getirmekten çekinmediğimiz için buradayız. Devlete değil yalnızca Allah’a kul olduğumuz ve tek otorite onu bildiğimiz için buradayız" diyen Altundal, sevincinden konuşmasını tamamlayamazken, arkadaşları onu alkışlayarak destek oldu.

Altundal çıktığı bir programda ise dikkat çeken sözler sarf etti. Altundal, "Biz öğrenciler olarak elbette tarafız. Ama bu taraf, kesinlikle ne Melih Bulu’nun ne sermayedarların ne de Saray’ın tarafı değil. Aynı gemide değiliz" diye belirtti.

TÜRBANINI HEDEF ALMIŞTI

Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal, gözaltına alınırken gördüğü şiddeti avukatları ile paylaşmıştı. Gözaltına alınmak istenirken polisler tarafından yerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını belirten Şeyma Altundal, polis aracına ters kelepçe ile bindirildiğini ve başörtüsünü takmasına izin verilmediğini ifade etmişti. Emniyet ise yaptığı açıklamada bu durumu yalanlamıştı.

Hükümet medyası da Boğaziçi eylemlerinde; Şeyma Altundal'ı ve türbanını sık sık hedef alıyor.



Kaynak: Oda Tv