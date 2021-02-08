Nazım Hikmet'in şiiriyle klip hazırladılar
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Girişimi, Nazım Hikmet'in 'Hırpalanmış yerlerinden öperim çocuk' şiiriyle klip hazırladı.
Boğaziçi Üniversiteli mezunlar, Rektör Melih Bulu'nun istifası için düzenlenen eylemlere Nazım Hikmet Ran'ın ‘Hırpalanmış yerlerinden öperim çocuk’ şiiriye klip hazırlayarak destek verdi.
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Girişimi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Biz, ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından Boğaziçi Mezunları, öğrencilerimizin darp edilmesinin yarattığı derin üzüntüyü ve tepkimizi müzikle ifade etmek için “Eğme Başını” bestesini birlikte söyledik. Sesimizin hep birlikte daha güçlü çıkması umuduyla..." denildi.
Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinden görüntülerin yer aldığı klipte şu dizeler yer aldı:
Ufukları sarmış karanlığa inat,
Uzun ve ince ve de dimdik duranlara.
Ağır bir suskunluğun ortasında.
Hür yaşayıp, hür yaşatanlara.
Ürkek bir serçe gibi eğme başını.
Kaldır başını ve dimdik dur.
Bu senin değil, ülkemin ayıbı.
Hırpalanmış yerlerinden öperim çocuk...
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