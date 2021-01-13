Boğaziçi öğrencilerine destek geldi! Rektörlük binasına arkalarını dönüp türküyle seslendiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'de siyaset yapmış, belediye başkanlığı ve milletvekili aday adayı olmuş Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasının ardından öğrencilerin başlattığı eylemler sürüyor. Yağmura rağmen kampüste kurdukları çadırlarda nöbet tutan öğrenciler, "Suda Balık Oynuyor" şarkısını uyarlayarak seslendirdiler. Bimeks işçileri de Çağlayan Adliyesi önünde Boğaziçili öğrencilerle buluşarak, rektör atamasına tepkilerini dile getirdiler.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrenciler bugün de kampüste bir araya geldi. Soğuk ve yağmura aldırış etmeden eylemlerini sürdüren öğrencilere hocaları da destek veriyor. Hocalar da bugün sabah saatlerinde yine cüppelerini giyerek rektörlük binasına arkalarını döndüler.
Öğrenciler de hocalarını alkışla destekledi. Daha sona öğrenciler, sözlerini değiştirdikleri "Suda Balık Oynuyor" türküsünü uyarlayarak seslendirdiler:
"Suda balık oynuyor, suda balık oynuyor.
Melih camdan el sallıyor, Melih camdan el sallıyor.
Düştük merhametsize, düştük merhametsize.
Halimizden bilmiyor, halimizden bilmiyor
Melih Melih hak hırsızı
Arıyoruz hakkımızı, yok mu yüreğinde sızı
Kelepçeledin kapımızı
Suda balık oynuyor suda balık oynuyor
Gelsin rektör seçimi, gelsin rektör seçimi
Eylemler o zaman biter, eylemler o zaman biter.
Melih Melih hak hırsızı
Arıyoruz hakkımızı yok mu yüreğinde sızı
Kelepçeledin kapımızı."
BİMEKS İŞÇİLERİNDEN DESTEK
Bu arada 2016'dan bu yana haklarını arayan ve bu yolda eski patronları Vedat Akgiray'ın öğretim üyesi olarak görev yaptığı Boğaziçi Üniversitesi önünde zaman zaman eylem yapan Bimeks işçileri, bu kez de öğrencilere destek verdi. Çağlayan Adliyesi önünde Boğaziçi öğrencileriyle bir araya gelen işçiler, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı attılar.
14- 15 kez gözaltına alındıklarını söyleyen Bimeks işçisi Dilek Aslan, “Hırsızlar, Özyeğin üniversitesinde hocalık yapıyor, Uzay ajansında görevlendiriliyor. Hırsızlar böyle yerlere mi geliyor? Biz de mi hırsızlık yapalım? Yüksek rütbelere çıkmak için hırsızlık eğitimleri mi alalım? Bunlar hayatlarına prestijlerinden hiçbir ödün vermeden devam ediyorlar ama biz üç kuruşluk ekmek için her ay hesap yapmak zorundayız” dedi ve şu çağrıda bulundu:
“Ben diyorum ki hep birlikte el ele mücadelemize hakkımızı aramaya devam edelim. Omuz omuza, birlik olursak bu patronların üstesinden gelebileceğiz.”
Boğaziçi öğrencileri de “Bir hırsızdan ders aldığımızı Bimeks işçileri sayesinde öğrendik” diyerek ‘Boğaziçi’ni Bimeks İşçileri Yönetsin’ pankartı açtılar.
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