Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a: Terörist ilan edildim çünkü...

09 Ocak 2021 Cumartesi, 16:11

Öğrenciler hazırladıkları videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Terörist ilan edildim çünkü okulumda özgürlük istedim", "Terörist ilan edildim çünkü kurumumun 150 yıllık kültürüne saygı duyulmasını istedim", "Terörist ilan edildim çünkü anaysal sınırların dışına çıkmadan meşru protesto hakkımı kullandım", "Terörist ilan edildim çünkü üniversitenin iradesine saygı duyulmasını istiyorum", "Terörist ilan edildim çünkü atanmış değil seçilmiş rektör istiyorum", "Terörist ilan edildim çünkü üniversitemde akademik özgürlük istedim", "Terörist ilan edildim çünkü siyasal iktidardan farklı düşünüyorum"