Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a: Terörist ilan edildim çünkü...
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitede yaşanan rektör protestolarına ilişkin, "Bu işin içinde olan teröristler var" açıklamasının ardından ,"Terörist ilan edildim çünkü…" başlığıyla bir video yayınladı.
Öğrenciler hazırladıkları videoda, şu ifadelere yer verildi:
"Terörist ilan edildim çünkü okulumda özgürlük istedim", "Terörist ilan edildim çünkü kurumumun 150 yıllık kültürüne saygı duyulmasını istedim", "Terörist ilan edildim çünkü anaysal sınırların dışına çıkmadan meşru protesto hakkımı kullandım", "Terörist ilan edildim çünkü üniversitenin iradesine saygı duyulmasını istiyorum", "Terörist ilan edildim çünkü atanmış değil seçilmiş rektör istiyorum", "Terörist ilan edildim çünkü üniversitemde akademik özgürlük istedim", "Terörist ilan edildim çünkü siyasal iktidardan farklı düşünüyorum"
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