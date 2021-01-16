Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi: Gelsin artık bu istifa kayyum rektör istemiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'de siyaset yapmış olan Melih Bulu'yu rektör olarak atadığı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bu kez sosyal medyada oluşturdukları 40 kişilik koro ile seslendi. Öğrenciler, şarkılarında, "Gelsin artık bu istifa, kayyum rektör istemiyoruz" dediler.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kayyım olarak atanan rektör Melih Bulu için protestoları devam ediyor. ‘Boğaziçi Dayanışma’ tweetter hesabından paylaşım yapan öğrenciler, sosyal platformda online bir araya gelerek hazırladıkları şarkıyı paylaştılar.
BÜMK Korosu tarafından hazırlanan ve 40 öğrencinin seslendirdiği Mor ve Ötesi'nin Cambaz adlı parçasına ‘kayyım rektör istemiyoruz’ uyarlaması sosyal medyada yoğun ilgi gördü:
"Bütün okul söyler durur
Öğrenciler bekler durur
Hedefini al, polisini al, her şeyi al
Gitti seçim, geldi yasa
Gelsin artık bu istifa,
İki gözüm kadar eminim, kayyumsun.
Kay-yum rek-tör istemiyoruz,
Kay-yum, rek-tör istemiyoruz"
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