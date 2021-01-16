Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi: Gelsin artık bu istifa kayyum rektör istemiyoruz

16 Ocak 2021 Cumartesi, 17:33

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kayyım olarak atanan rektör Melih Bulu için protestoları devam ediyor. ‘Boğaziçi Dayanışma’ tweetter hesabından paylaşım yapan öğrenciler, sosyal platformda online bir araya gelerek hazırladıkları şarkıyı paylaştılar.

BÜMK Korosu tarafından hazırlanan ve 40 öğrencinin seslendirdiği Mor ve Ötesi'nin Cambaz adlı parçasına ‘kayyım rektör istemiyoruz’ uyarlaması sosyal medyada yoğun ilgi gördü:

"Bütün okul söyler durur

Öğrenciler bekler durur

Hedefini al, polisini al, her şeyi al

Gitti seçim, geldi yasa

Gelsin artık bu istifa,

İki gözüm kadar eminim, kayyumsun.

Kay-yum rek-tör istemiyoruz,

Kay-yum, rek-tör istemiyoruz"