Bolu'da kereste fabrikasında korkutan yangın!
Bolu'da bulunan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bolu’da kereste fabrikasının yemekhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından fabrikaya sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 09.15 sıralarında Seyit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karayel’e ait kereste fabrikasının yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanları gören yurttaşlar durumu fabrikada çalışan işçilere haber verdi. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması neticesinde yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında fabrikanın yemekhanesi tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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