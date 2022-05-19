Bolu'nun yükseklerine mayıs karı

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Bolu'da, mayıs ayında hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

DHA
19 Mayıs 2022 Perşembe, 16:02

Bolu’da hava sıcaklığı, bugün sabah saatlerinden itibaren aniden düştü. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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