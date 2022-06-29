Boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu katletti
Hüseyin Yurtseven (71) isimli erkek; yanında getirdiği tabanca ile oğlu Mustafa Yurtseven ve boşanma aşamasında olduğu Ummuhan Yurtseven'e ateş etti. Anne Ummuhan Yurtseven ve oğlu Mustafa Yurtseven olay yerinde hayatını kaybederken; Hüseyin Yurtseven ise polise teslim oldu.
Esenyurt Osmangazi Mahallesi 3143 Sokak’ta, fabrika içinde kimyasal maddeyle dolu olan bir tank henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Tankın devrilmesi ile çevreye yoğun bir kimyasal koku yayıldı.
Kokudan rahatsız olan yurttaşlar durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetli AFAD ekipleri fabrika içine girerek etrafa saçılan kimyasal maddede ölçüm yaptı. Kokudan etkilenen bir itfaiye eri ise ambulansta ayakta tedavi edildi.
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