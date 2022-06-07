Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
Boşanma aşamasında olduğu Hatice Birsen'i tabancayla ateş ederek öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Birsen, 1 haftadır ağabeyinin evinde kalan, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Birsen'in yanına gitti. Çift, binanın girişinde konuşurken, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Mehmet Birsen, bu sırada yanında taşıdığı tabancayı çıkararak, eşine ateş etti. Birsen, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet ve Hatice Birsen'in hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk sahibi çiftin cansız bedenleri, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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