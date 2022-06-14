Boşanmak isteyen eşine kızıp, evi ile kamyonetini yaktı: 'Can güvenliğim yok'

14 Haziran 2022 Salı, 12:48

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan Kasım B., iddiaya göre uyuşturucu kullanmaya başlayınca birlikte çalıştığı 14 yıllık eşi Ayşegül B. ile anlaşmazlık yaşamaya başladı. Kasım B., uyuşturucunun etkisiyle kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Ayşegül B.'yi darbedip, ölümle tehdit etti.

Eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetine dayanamayan Ayşegül B., çocukları S.B. (13), H.B. (8) ile A.B.'yi (6) de alarak ailesinin evine taşındı. Kasım B., kendisine 3 ay önce boşanma davası açan Ayşegül B.'yi eve dönmesi için tehdit etmeye başladı.

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