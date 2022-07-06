Bruno Fernandes'ten Arda Güler'e mesaj!

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e mesaj gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:08

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes'in kendisine gönderdiği videolu mesajı paylaştı.

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