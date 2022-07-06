Bruno Fernandes'ten Arda Güler'e mesaj!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e mesaj gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:44
Bruno Fernandes'ten Arda Güler'e mesaj!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes'in kendisine gönderdiği videolu mesajı paylaştı.

Fernandes videoda, "Merhaba Arda Güler. Bu sezon için sana iyi şanslar diliyorum. Umarım Portekizli antrenörlerle iyi vakit geçirirsin" dedi. Portekizli oyuncu, Sporting'te de birlikte çıktığı Marcio Sampaio'ya takılarak, "Marcio ile umarım daha çok iyi vakit geçirirsin. Dünyanın en iyi kondisyoneri olmasa da çok eğlenceli adamdır" ifadelerini kullandı.

Son olarak Arda Güler'e iyi dileklerini gönderen Fernandes, "Bu sezon umarım senin için her şey harika olur, bu sezon bol bol iyi maç oynar ve kupalar kazanırsın" diyerek sözlerini noktaladı.


süper lig fenerbahçe arda güler premier lig manchester united bruno fernandes
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler