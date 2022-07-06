Bruno Fernandes'ten Arda Güler'e mesaj!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e mesaj gönderdi.
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes'in kendisine gönderdiği videolu mesajı paylaştı.
Fernandes videoda, "Merhaba Arda Güler. Bu sezon için sana iyi şanslar diliyorum. Umarım Portekizli antrenörlerle iyi vakit geçirirsin" dedi. Portekizli oyuncu, Sporting'te de birlikte çıktığı Marcio Sampaio'ya takılarak, "Marcio ile umarım daha çok iyi vakit geçirirsin. Dünyanın en iyi kondisyoneri olmasa da çok eğlenceli adamdır" ifadelerini kullandı.
Son olarak Arda Güler'e iyi dileklerini gönderen Fernandes, "Bu sezon umarım senin için her şey harika olur, bu sezon bol bol iyi maç oynar ve kupalar kazanırsın" diyerek sözlerini noktaladı.
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