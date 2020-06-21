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"Bu zamana kadar AKP'ye oy verdim" dedi, neden vazgeçtiğini böyle açıkladı
Yol Tv muhabiri İstanbul'da yurttaşlara olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz sorusunu yöneltti. 2018'de yüzde 66 ile "Erdoğan" diyen Esenler'de yapılan röportajlarda çarpıcı yanıtlar alındı. Muhabirin, "Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimi desteklersiniz" sorusuna AKP'ye defalarca oy vermiş yurttaşın verdiği yanıt röportaja damga vurdu. İşte o röportajlardan bir bölümü...
21 Haziran 2020 Pazar, 17:44