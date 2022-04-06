Buğra Kavuncu'ya saldırıda iddianame tamamlandı: Saldırgana 1 yıl hapis istendi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun Bakırköy’de yumrukla saldıran sanık Sinan Oral hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede;"müşteki Buğra Kavuncu’nun 20 Ağustos 2021 günü, saat 14.00 sıralarında Halk TV'nin Bakırköy stüdyosunda programa katıldığı, program sonrasında cadde üzerinde tanıklar ile sohbet ettiği, bu sırada kendisini sosyal medya ve aktif siyasette bulunuyor olması nedeniyle tanımakta olan şüphelinin müştekiye yönelerek herhangi bir şey söylemeden yumruk attığı ve olay yerinden uzaklaştığı" belirtildi.
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