Buket Aydın'ın Ahmet Davutoğlu'yla olan kitap diyaloğu sosyal medyanın diline düştü

06 Mart 2021 Cumartesi, 09:41

Buket Aydın, Ahmet Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik adlı kitabının İngilizce basımını Yunanistan'da bindiği taksici tarafından okunduğunu gördüğünü anlatırken, Davutoğlu Buket Aydın'ın sözünü keserek, kitabın İngilizce baskısı olmadığını söyledi.

Geçen hafta Haber Global kanalında Buket Aydın ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında geçen kitap diyaloğu sosyal medyanın diline düştü.

"Akademik çevrelerde çok ses getiren Stratejik Derinlik adlı bir kitabınız var" diyerek söze başlayan Buket Aydın, "Çok değişik bir şey anlatmak istiyorum" diyerek Yunanistan'a gittiği sırada bindiği takside Ahmet Davutoğlu'nun kitabını gördüğünü söyledi. Buket Aydın, "Taksiyi kullanan beyefendiye sordum. Bu kitabı mı okuyorsunuz? Tabi İngilizce çevirisiydi, Yunanca değil İngilizce. Şoför evet dedi" diyerek anısı anlattı.

Buket Aydın'ın sözünü kesen Davutoğlu ise "Yunancadır, İngilizce'ye çevirisine izin vermedim" dedi. Kitabın Yunanca çevirisinin en çok satan kitaplar arasına girdiğini söyleyen Davutoğlu "Stratejik Derinlik'in 12 dile çevirisi yapıldı. İngilizce çevirisini o sırada devlet görevlisi olduğum için ki çok sayıda yayınevi talip olduğu halde izin vermedim. Birçok ülke ile ilgili analiz var çünkü orada. Ama bu sene Japoncaya da çevrildi ve 20 yıl sonra Jayonya'da da yayınlandı, geniş yankı buldu. Rusça, Arapça, Yunanca, Bulgarca, Sırpça, Macarca ve birçok dile çevrildi" diyerek Buket Aydın'ı düzeltti. Davutoğlu, saydığı ülkeler arasında ABD ya da İngiltere'yi eklemedi.

Buket Aydın kitabın kapağının İngilizce olduğunu, öyle hatırladığında ısrar etti. Buket Aydın, sözlerine "Dış ilişkilerde teoride başarılı olup da teoride olamama durumu yaşandı sanki. Bu da sanki size maal edildi" diyerek sözlerine devam etti.